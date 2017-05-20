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Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Берлин для встречи с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Встреча и переговоры украинского Президента и главы Германского правительства пройдут в резиденции Федерального правительства ФРГ - Замка Месеберг (Ґранзее, земля Бранденбург), сообщает пресс-служба Главы государства.

По результатам переговоров состоится встреча Порошенко и Меркель с представителями украинских и немецких СМИ.

Глава Украинского государства также посетит Мемориальный комплекс «Концентрационный лагерь Заксенґаузен», который расположен в городе Ораниенбург и почтит память жертв нацизма.

Кроме того, Президент проведет встречу с бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Расмуссеном.
ForUm

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