Прокуратура полтавской области начала процессуальное руководство в уголовном производстве по факту противодействия деятельности агрофирме «Оржицкая»

По данным пресс-службы надзорного ведомства, 4 ноября 2017 неизвестные лица, приехав тремя автобусами, пытались попасть на территорию агрофирмы «Оржицкая» в селе Тарасенково. По их словам, целью приезда было взыскание 28 млн грн долга в пользу кредитора.

«После того как местные жители заблокировали транспорту проезд, два автобуса покинули место происшествия, а пассажиров третьего (35 молодых людей в возрасте от 16 до 30 лет) доставили в Оржицкое отделение полиции для установления их личностей. Приезжие оказались жителями Кременчуга, Киева, Лубен и Запорожья. В порядке ст. 208 УПК Украины граждане не задерживались», - рассказал начальник управления прокуратуры Полтавской области Андрей Жилин.

Одновременно с попыткой попасть на территорию предприятия были осуществлены попытки проникновения на территорию тока и животной фермы, принадлежащих агрофирме.

Во время указанных событий получили травмы работник полиции и охранник агрофирмы. Последнего госпитализирован в районную больницу.

Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 206 (противодействие законной хозяйственной деятельности, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 2 ст. 345 (умышленное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей) УК Украины. Сейчас выполняются неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление обстоятельств уголовного правонарушения. Также проверяется информация о долговых обязательствах предприятия.

Напомним, ранее о задержании рейдеров сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.