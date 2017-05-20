Служба безопасности Украины сорвала российскую провокацию, направленную на разжигание межнациональной розни в Закарпатской области. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

«Структуры страны-агрессора планировали использовать конференцию представителей нацменьшинств, которая должна была состояться в Ужгороде, для объявления призывов о предоставлении области автономного статуса. Эти лозунги должны были столкнуть патриотические силы с представителями национальных меньшинств края», - заявили в СБУ.

Также, по данным ведомства, российская сторона планировала привлечь проплаченных псевдоактивистов для инспирации столкновений и противостояния с правоохранительными органами.

Кроме этого, в рамках провокации в трех районах области ночью были несанкционированно размещены агитационные конструкции с надписями на венгерском языке. В связи с тем, что эти баннеры устанавливались без разрешений органов исполнительной власти, они были демонтированы коммунальными службами.

Установлено, что демонтированные агитационные материалы были изготовлены полиграфическим предприятием Киева по заказу лиц, поддерживающих контакты с российскими информационными центрами.

«Никакие местные организации к изготовлению и размещению этих материалов отношения не имеют», - говорится в сообщении.

Также 18 мая сотрудники СБУ задержали мужчину, который призван обеспечить видеосъемку провокаций на Закарпатье. Во время беседы с оперативниками спецслужбы он сообщил, что за 10 тыс. гривен получил заказ на подготовку тенденциозных материалов от лица, которое пользуется телефоном российского оператора сотовой связи. По его словам, он неоднократно выполнял заказы с РФ, в частности по освещению событий 2 мая в Одессе.

Обязательным условием сотрудничества российский заказчик всегда выдвигал соблюдение классических для специальных служб требований конспирации.

Гражданин был допрошен в качестве свидетеля в рамках открытого ранее уголовного производства по ст. 110 Уголовного кодекса Украины. Опрошенному объявлено официальное предостережение.