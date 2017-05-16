также в разделеОбщество
16 мая. Картина дня 89
Интернет-ассоциация: Для блокирования российских сайтов нужно 2 года 36
Roshen: Памятник Карлу Марксу давно снесли 11
Турчинов: 1С использовалась для кибератак и шпионажа 84
Минобороны: НВФ готовятся к прорыву под Павлополем 62
СБУ: Значительная часть провайдеров уже могут заблокировать российские ресурсы 22
В Украину снова идут заморозки 133
У омбудсмена заявляют, что заблокировать сайт можно только через суд 21
Указ о блокировании российских сайтов и соцсетей вступил в силу 84
НАБУ расследует ДТП с участием своего сотрудника 17
В «Яндексе» уверяют, что их бизнес не пострадает от санкций Украины 29
В штабе АТО опровергли захват НВФ серой зоны возле Песок 34
Украинский офис «ВКонтакте» прокомментировал запрет в Украине 162
Шкиряк: Для внедрения запрета российских соцсетей нужно изменить закон 49
«Нацкорпус» заявил о минировании авто активиста 20
Рада запретила в Украине георгиевскую ленту 47
В Украине снова не работают паспортные центры 298
Freedom House раскритиковала блокировку российских сайтов и соцсетей 53

Прокуратура Днепропетровской области заочно сообщила о подозрении в хулиганстве и массовых беспорядках еще шестерым участникам столкновений, произошедших в Днипре 9 мая.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, поскольку последние уклоняются от следствия, прокуратурой получены разрешения на их задержание и доставку в суд с целью избрания меры пресечения.

Сейчас следствием установлены 15 лиц, причастных к совершению указанных преступлений, среди которых: организаторы, координаторы и активные участники массовых беспорядков, а также «кассиры», которые оплачивали выполненную работу «титушек».

Пяти лицам, среди которых и организатор преступлений, избраны меры пресечения в виде содержания под стражей (двум из них – с возможностью внесения залога – пока оспаривается прокуратурой).

Еще одному подозреваемому, который активно способствует следствию, избрана мера пресечения в виде личного обязательства. В отношении девяти лиц следствием получены разрешения на задержание и доставку в суд с целью избрания меры пресечения.

Как известно, 9 мая в Днипре произошла потасовка у памятника Вечной Славы. Конфликт вспыхнул во время прохождения колонны, организованной партией «Оппозиционный блок», после того как демобилизованные бойцы АТО потребовали от организаторов шествия отказаться от использования партийной и коммунистической символики.

После этого в отделения полиции были доставлены 25 человек, которых проверяют на причастность к беспорядкам.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года