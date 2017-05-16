Прокуратура Днепропетровской области заочно сообщила о подозрении в хулиганстве и массовых беспорядках еще шестерым участникам столкновений, произошедших в Днипре 9 мая.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, поскольку последние уклоняются от следствия, прокуратурой получены разрешения на их задержание и доставку в суд с целью избрания меры пресечения.

Сейчас следствием установлены 15 лиц, причастных к совершению указанных преступлений, среди которых: организаторы, координаторы и активные участники массовых беспорядков, а также «кассиры», которые оплачивали выполненную работу «титушек».

Пяти лицам, среди которых и организатор преступлений, избраны меры пресечения в виде содержания под стражей (двум из них – с возможностью внесения залога – пока оспаривается прокуратурой).

Еще одному подозреваемому, который активно способствует следствию, избрана мера пресечения в виде личного обязательства. В отношении девяти лиц следствием получены разрешения на задержание и доставку в суд с целью избрания меры пресечения.

Как известно, 9 мая в Днипре произошла потасовка у памятника Вечной Славы. Конфликт вспыхнул во время прохождения колонны, организованной партией «Оппозиционный блок», после того как демобилизованные бойцы АТО потребовали от организаторов шествия отказаться от использования партийной и коммунистической символики.

После этого в отделения полиции были доставлены 25 человек, которых проверяют на причастность к беспорядкам.