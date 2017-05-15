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Прокуратура Днепропетровской области подала апелляционную жалобу на решение суда, которым один из подозреваемых в совершении преступлений 9 мая в Днипре освобожден под залог. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, 12 мая Октябрьский районный суд Днипра избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 128 тыс. грн.

«Прокуратура Днепропетровской области не согласилась с указанным решением в части предоставления подозреваемому возможности избежать нахождения под стражей и подала апелляционную жалобу, рассмотрение которой будет происходить в Апелляционном суде Днепропетровской области», - говорится в сообщении.

Напомним, прокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ч.1 ст.294, ч.2 ст.296, ч.2 ст.350 и ч.2 ст.365 УК Украины по факту событий, произошедших 9 мая в Днипре.

9 мая в Днипре произошла потасовка у памятника Вечной Славы. Конфликт вспыхнул во время прохождения колонны, организованной партией «Оппозиционный блок», после того как демобилизованные бойцы АТО потребовали от организаторов шествия отказаться от использования партийной и коммунистической символики.
ForUm

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