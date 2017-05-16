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Представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Михаил Чаплыга заявляет, что по украинскому законодательству блокирование любых интернет-ресурсов возможно только в судебном порядке.

Об этом Чаплыга сообщил, комментируя решение Совета национальной безопасности и обороны, утвержденное указом Президента, согласно которому в Украине будет заблокирован доступ к российским социальным сетям ВКонтакте, Одноклассники, Yandex и ресурсов Mail.ru.

«В нашем законодательстве не предусмотрено ограничение доступа к сайтам без решения суда. То есть, если есть решение, то доступ может быть ограничен. Другой процедуры не существует», - заявил он, сообщает УНИАН.

«В отношении юридических лиц могут приниматься ограничения, но в отношении блокировки сайтов... у нас такое понятие есть, но только через суд. Поэтому для меня будет интересно посмотреть, каким образом интернет-провайдеры будут выполнять указ президента», - добавил Чаплыга.

Как ранее сообщал ForUm, Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», которым среди прочего предполагается блокировка доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также российскому сервису Mail.ru и сервисам «Яндекс» и «Яндекс.Україна».
ForUm

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