Блокировка доступа к сервисам «Яндекса» в Украине не окажет негативного влияния на бизнес компании, но от этого пострадают украинские пользователи. Об этом говорится в заявлении пресс-службы «Яндекса».

«Яндекс» развивает свои сервисы для Украины с 2005 года. Больше 12 лет мы делаем украинский поиск, карты украинских городов, навигацию, образовательные проекты и ещё несколько десятков разных проектов. Все это время наша украинская команда работает в строгом соответствии с законодательством Украины, вкладывает все свои усилия в создание качественных продуктов», – говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что решение украинских властей касается не только «Яндекса». «Это санкции против 11 миллионов украинских пользователей, которые ежемесячно выбирают наши сервисы, и против тысяч украинских организаций, которые используют наши технологии и сервисы для развития своих бизнесов», – подчеркнули в «Яндексе».

«Бизнес группы компаний «Яндекса», конечно, очень большой, и санкции не окажут на него негативного влияния. Но мы считаем Украину важной частью нашей работы и сожалеем, что санкции сводят на нет все многолетние усилия нашей команды. Главный пострадавший от санкций — это украинский пользователь. Очень жаль», – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», которым среди прочего предполагается блокировка доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также российскому сервису Mail.ru и сервисам «Яндекс» и «Яндекс.Україна».