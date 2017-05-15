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После завершения проверки Госфинмониторинга второй транш трехсотмиллионного штрафа, наложенного на ООО «Тедис Украина», зачислен в госбюджет. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

«Первый транш в сумме 106 505 700 грн был перечислен сразу - 26 апреля. Причинами задержки в поступлении части средств в качестве штрафа на казначейские счета стали организационные и процессуальные особенности и ограничения, связанные с расследованием уголовного производства в отношении руководителей компании «Тедис Украина» в уклонении от уплаты налогов и фиктивного предпринимательства», - отметила она.

Однако, по словам Сарган, уже в субботу, 13 мая, с банковских счетов «Тедис Украина», согласно платежным поручениям, опубликованным на сайте ГПУ 26 апреля, деньги были перечислены в адрес Госказначейства.

Напомним, 31 марта генпрокурор Юрий Луценко сообщил об обысках в компании «Тедис Украина». Глава МВД Арсен Аваков обвинил компанию в финансировании терроризма.

3 апреля суд решил арестовать корпоративные права компании и запретил учредителям, работникам «Тедис Украины» распоряжаться ими любым образом.

5 апреля суд арестовал средства на расчетном счете в столичном филиале «Приватбанка».

12 апреля Печерский суд обязал вернуть конфискованные табачные изделия.

Дистрибьютор уплатил 300 миллионов гривен штрафа в государственный бюджет. 

11 мая суд снял арест со счетов табачного монополиста.
ForUm

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