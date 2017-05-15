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За провоцирование столкновений и участие в драках с правоохранителями на массовых «протестных акциях», которые пытаются организовывать в Украине спецслужбы РФ, платят на руки до $500. Об этом на брифинге о противодействии подрывной деятельности спецслужб РФ по дестабилизации Украины рассказал глава СБУ Василий Грицак. 

«У нас есть целая куча людей, которых мы продолжаем устанавливать, которые входят в так называемый рынок труда. Есть около пяти тысяч человек, которых можно в случае чего очень быстро вывести на улицы. То есть, эти люди готовы за 200 гривен выходить и что-то делать», - рассказал он, сообщает LIGA.net.

По словам Грицака, за активное участие в таких «протестных акциях» их организаторы, которых в Киеве около 40 человек, готовы платить до $500. 

«То есть, это участие в драках с правоохранителями, провоцирование столкновений и так далее. Прийти и постоять с флагом - 150-200 грн. Кто как договорится», - уточнил он.

Напомним, ранее Грицак заявил, что за проплаченными провокациями, направленными на дестабилизацию ситуации в Украине, стоит беглый экс-премьер Николай Азаров. 
ForUm

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