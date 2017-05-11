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Печерский районный суд Киева снял арест со счетов оптового дистрибьютора сигарет «Тедис Украина» (прежнее название «Мегаполис»), которого связывают с российскими бизнесменами. Об этом говорится в постановлении суда от 5 мая 2017 года, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Согласно постановлению, в апреле текущего года суд арестовал денежные средства «Тедиса» на счетах в «ПриватБанке» и «Райффайзен Банке Аваль», после чего компании обратилась в суд с ходатайством об отмене соответствующего решения, сообщает УНИАН.

«В ходе судебного заседания следователь не возражал против удовлетворения ходатайства (об отмене ареста счетов. – Ред.). Исследовав материалы ходатайства, заслушав мнение участников судебного разбирательства, следственный судья пришел к выводу, что ходатайство является обоснованным и подлежит удовлетворению», – говорится в постановлении.

Кроме того, суд обязал следователей вернуть компании табачные изделия, изъятые при обыске складов в Сумах и Запорожье.

Напомним, 31 марта генпрокурор Юрий Луценко сообщил об обысках в компании «Тедис Украина».

Глава МВД Арсен Аваков обвинил компанию в финансировании терроризма.

3 апреля суд решил арестовать корпоративные права компании и запретил учредителям, работникам «Тедис Украины» распоряжаться ими любым образом.

5 апреля суд арестовал средства на расчетном счете в столичном филиале «Приватбанка».

12 апреля Печерский суд обязал вернуть конфискованные табачные изделия.

Дистрибьютор также уплатил 300 миллионов гривен штрафа в государственный бюджет. 
ForUm

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