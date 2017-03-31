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Сегодня 1000 сотрудников правоохранительных органов проводят обыски и другие неотложные следственные действия у монопольного дистрибьютора табачных изделий «Тедис Украина», которого подозревают в незаконном выводе денег за границу, в том числе для финансирования терроризма. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«Департаментом в сфере экономики ГПУ вместе с Главной военной прокуратурой при оперативной поддержке подразделений Национальной полиции разоблачена схема особенно большого уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода миллиардов грн за границу, в том числе для финансирования терроризма», – отметил он.

По словам Луценко, досудебным расследованием установлено, что с 2012 до сегодняшнего дня действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО «Мегаполис Украина» (теперь – «Тедис Украина») является в том числе гражданин РФ Кесаев, в отношении которого решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу.

«Под влиянием Кесаева на ключевые должности в ООО «Тедис» назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО «Завод имени Дегтярева» - одного из поставщиков оружия террористическим организациями ДНР - ЛНР. Несмотря на запрет СНБО и НБУ через счета фирм - транзитеров за 2015-2017 годы выведено 2,5 млрд грн. Для удержания монопольного положения фирма также получала содействие со стороны отдельных государственных органов», – подчеркнул генпрокурор.
ForUm

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