Верховная Рада рассмотрит вопрос о лишении украинского гражданства депутата Андрея Артеменко, после соответствующего решения профильного комитета. Об этом сообщил председатель парламента Андрей Парубий.
«Будет решение Регламентного комитета, и кадровый вопрос сразу появится в зале», - сказал он.
Перед этим глава фракции «Народного фронта» Максим Бурбак подчеркнул, что парламент должен лишить гражданства депутата Артеменко, «который возил в Америку передачи из Кремля», сообщает Укринформ.
По словам Бурбака, гражданин другого государства не может быть народным депутатом Украины.
Напомним, Государственная миграционная служба подтвердила прекращение Президентом Петром Порошенко украинского гражданства народного депутата Верховной Рады Андрея Артеменко. Основанием для этого стало наличие у депутата канадского паспорта.
Сам Артеменко назвал необоснованным возможное лишение его гражданства Украины и обжаловал его.
Артеменко оказался в центре внимания СМИ после того, как NYT сообщила о том, что народный депутат из фракции Радикальной партии Андрей Артеменко разработал «концепцию» заключения мира между Украиной и Россией и снятия санкций с Москвы и передал ее советнику президента США Дональда Трампа Майклу Флинну незадолго до его отставки.
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