Бенефициарами монопольного дистрибьютора табачных изделий «Тедис Украина», которого подозревают в финансировании терроризма, являются соратники Кремля. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

«У монополиста табачного рынка Украины, а так же на предприятиях «иже с ними» проводится более 100 обысков... Киев, Одесса, Днипро... Помощь террористическим организациям псевдореспублик, неуплата налогов... это только несколько эпизодов «послужного списка» трудовой деятельности компании. 2,5 миллиарда гривен вывели в воюющую с нами страну», – отметил он.

По словам министра, бизнес-корни мощнейшего дистрибутора находятся в России. «Бенефициары этого табачно-убийственного бизнеса - соратники Кремля», – подчеркнул он.

Аваков сообщил, что в проведении масштабной операции задействованы несколько ведомств: Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины, Главная военная прокуратура, оперативники Департамента защиты экономики и Департамента внутренней безопасности Национальной полиции.

Напомним, ранее генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что 1000 сотрудников правоохранительных органов проводят обыски и другие неотложные следственные действия у монопольного дистрибьютора табачных изделий «Тедис Украина», которого подозревают в незаконном выводе денег за границу, в том числе для финансирования терроризма.

В рамках этого дела ГПУ также провели обыск в Антимонопольном комитете Украины.