Национальное антикоррупционное бюро Украины обратилось к иностранным партнерам с запросом на розыск и задержание беглого народного депутата Александра Онищенко, сообщает пресс-служба НАБУ.

«Решение Интерпола об объявлении в розыск народного депутата Александра Онищенко, причастного к организации так называемой «газовой схемы», в результате чего Украине был нанесен ущерб в размере более 3 млрд грн, технически позволило бы быстрее задержать подозреваемого. Впрочем, отказ в запросе украинской стороны, не запрещает сотрудничество Национального бюро с компетентными органами других стран в контексте розыска, задержания и, в дальнейшем, возможной экстрадиции Александра Онищенко», – говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что Украина как участник Европейской конвенции о выдаче имеет право обращаться с соответствующим пакетом документов за рубеж по розыску, задержанию и рассмотрения вопроса об экстрадиции разыскиваемого лица, если следствию известно, что оно находится на территории этого государства.

«Сейчас Бюро ведется сотрудничество с рядом иностранных партнеров. Обладая информацией о возможном пребывании Александра Онищенко на территории некоторых стран, НАБУ обратилось к ним с соответствующими запросами. Более подробная информация пока не разглашается, учитывая тайну досудебного расследования», – подчеркнули в Бюро.

Напомним, 3 мая 2017 стало известно, что Интерпол снял с розыска беглого нардепа Александра Онищенко.

Как известно, Онищенко подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО «Укргаздобыча», в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

5 июля 2016 года Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, покинул Украину.

2 декабря Онищенко в эфире российского пропагандистского телеканала «Россия 1» заявил, что он якобы по поручению Президента Петра Порошенко предлагал и передавал деньги народным депутатам за голосования, согласованные с Администрацией Президента.

1 декабря СБУ сообщила о начале расследования по факту совершения Онищенко государственной измены.