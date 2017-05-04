Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) дал гарантии режима тишины на 5-7 мая для ремонта Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Ремонтники планируют выйти завтра в район ДФС, определить характер повреждений и сделать все необходимое для восстановления водоснабжения», - написал он в Facebook.

Сейчас в Авдеевке вода подается по графику. Для нескольких улиц частного сектора (старая Авдеевка) Главное управление ГосЧС Украины в Донецкой области подвозит воду водовозами.

Напомним, 2 мая электроснабжение Донецкой фильтровальной станции снова было прекращено.