В Ривненском районе пятеро злоумышленников в балаклавах совершили разбойное нападение на семью.

По данным облполиции, около полуночи 4 мая, когда 35-летний житель села Вересневое находился во дворе своего хозяйства, во двор ворвались трое неизвестных в масках, сбили его с ног и начали наносить удары битами по всему телу. При этом нападавшие на русском языке спрашивали, где деньги, а потом надели наручники.

В это время еще двое мужчин в балаклавах пошли в дом, где жертвой стала и 31-летняя жена. Ее тоже избили, связали клейкой лентой и требовали деньги.

Затем мужчину привели в дом, где сняли с него наручники, связав руки и ноги удлинителями и веревкой от штор. Женщину отвели в подвальное помещение, а семилетнюю девочку разбойники закрыли в ванной комнате.

Нападавшие забрали 18,9 тыс. долларов из сумки хозяина.

После этого злоумышленники скрылись в неизвестном направлении. Первой сумела освободиться жена, которая сразу сообщила в полицию. Врачи скорой доставили супругов с ушибами головы, мягких тканей лица и ног в Ривненскую центральную городскую больницу, откуда после оказания помощи отпустили домой.

По факту разбоя начато досудебное расследование по части 4 статьи 187 Уголовного кодекса Украины.