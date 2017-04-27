Отстраненный председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров уверяет, что носит электронный браслет, однако отказался показывать его журналистам. Об этом он заявил в ходе судебного заседания в четверг.

На вопрос журналистов, находится ли сейчас на нем электронный браслет, он сказал: «Думаете нет? Если бы не было, уже приехала бы полиция».

В то же время когда журналисты начали просить Насирова показать электронный браслет, он отказался это делать. «Пробейте в интернете, он состоит из двух частей. Извините, не буду показывать, он в интимной зоне», - сказал он, сообщает «Украинская правда».

Как сообщал ForUm, 7 марта суд избрал для отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года с возможностью внесения залога в размере 100 миллионов гривен.

16 марта супруга Насирова внесла за него залог, поздно вечером в тот же день он вышел из СИЗО.

Сегодня, 26 апреля Соломенский суд Киева продлил меру пресечения Насирову до 25 июня.