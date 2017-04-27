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Сотрудники Управления защиты экономики в Ривненской области Нацполиции, СБУ и Генеральной прокуратуры провели 25 санкционированных обысков и изъяли более 250 килограммов незаконно добытого янтаря. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В рамках уголовного производства, открытого по части 3 статьи 198 (приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, полученного преступным путем), части 4 статьи 240 (нарушение правил охраны недр) и части 3 статьи 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, правоохранители установили лиц, причастных к противоправной деятельности.

«У скупщиков правоохранители изъяли 250 килограммов обработанного и необработанного янтаря различной фракции, оборудование для ручной обработки янтаря, а также черновые записи», - отмечается в сообщении.

По предварительным данным стоимость драгоценных камней составляет более 470 тыс. долларов США.
ForUm

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