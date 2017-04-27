Ремонт станции киевского метрополитена «Левобережная» продлен до 5 мая.
Об этом сообщается на странице метрополитена в Facebook.
«Пока вы сходите на шашлыки, мы закончим работы», - отметили в метрополитене.
«Чтобы сделать ремонт качественно, нам необходимо еще несколько дней», - добавили в пресс-службе.
Напомним, ранее киевляне в соцсетях выразили возмущение относительно некачественного ремонта станции метро «Левобережная».
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