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Ремонт станции киевского метрополитена «Левобережная» продлен до 5 мая.

Об этом сообщается на странице метрополитена в Facebook.

«Пока вы сходите на шашлыки, мы закончим работы», - отметили в метрополитене.

«Чтобы сделать ремонт качественно, нам необходимо еще несколько дней», - добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее киевляне в соцсетях выразили возмущение относительно некачественного ремонта станции метро «Левобережная».
ForUm

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