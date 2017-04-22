Адвокат бывшего нардепа Николая Мартыненко Игорь Черезов утверждает, что сторона защиты не будет затягивать процесс.Об это он написал на своей странице в Facebook, сообщает «Укринформ».

«Мы не будем затягивать процесс. Хоть так его (судью Бобровика - ред.) пожалеем, ведь понятно, что не слушает он нас. Нет смысла», - отметил адвокат.

Напомним, 21 апреля Соломенский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры об избрании меры пресечения бывшему депутату Мартыненко. Его адвокаты заявили отвод судье.

20 апреля детективы НАБУ и прокуроры САП задержали экс-депутата Николая Мартыненко. Его подозревают в растрате средств ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат», в частности, нанесении ущерба на сумму 17,28 млн долл.

По этому же делу детективы НАБУ задержали бывшего председателя наблюдательного совета Одесского припортового завода Сергея Перелому.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит суд взять Мартыненко под стражу на 60 суток, с альтернативой залога в 300 млн гривен. Для Переломы САП просит 100 млн грн залога.