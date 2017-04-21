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Соломенский районный суд Киева отказал стороне защиты экс-депутата Николая Мартыненко в отводе судьи Александра Бобровника, который должен избрать ему меру пресечения по ходатайству Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Соответствующее решение сегодня вечером огласила судья Соломенского райсуда Ада Пиденко, сообщает УНИАН.  

«Суд, рассмотрев ходатайство Черезова Игоря Юрьевича, заслушав участников процесса, считает, что оснований для удовлетворения отвода судьи Бобровника Александра Викторовича нет. Решение суда обжалованию не подлежит», - говорится в решении суда.

Напомним, Соломенский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры об избрании меры пресечения бывшему Мартыненко. Его адвокаты заявили отвод судье.

Напомним, 20 апреля детективы НАБУ и прокуроры САП задержали экс-депутата Николая Мартыненко. Его подозревают в растрате средств ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат», в частности, нанесении ущерба на сумму 17,28 млн долл.
ForUm

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