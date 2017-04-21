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На суде по делу бывшего нардепа Николая Мартыненко адвокаты подозреваемого заявили следственному судье Соломенского суда Киева Александру Бобровнику отвод. В заседании объявлен перерыв, сообщает 112 Украина.

Судья удалился в совещательную комнату.

В зале присутствуют нардепы от «Народного фронта», в коридоре - действующие министры.

Соломенский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) об избрании меры пресечения Мартыненко с задержкой почти на 4 часа.

Напомним, 20 апреля детективы НАБУ и прокуроры САП задержали экс-депутата Николая Мартыненко. Его подозревают в растрате средств ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат», в частности, нанесении ущерба на сумму 17,28 млн долл.

По этому же делу детективы НАБУ задержали бывшего председателя наблюдательного совета Одесского припортового завода Сергея Перелому.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит суд взять Мартыненко под стражу на 60 суток, с альтернативой залога в 300 млн гривен. Для Переломы САП просит 100 млн грн залога.
ForUm

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