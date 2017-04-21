Меру пресечения для бывшего народного депутата Николая Мартыненко будет рассматривать судья Соломенского суда Киева Александр Бобровник.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного бюро.

Суд по избранию меры пресечения состоится 21 апреля в 15:00.

Также Бобровник будет рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения другому фигуранту дела Сергею Переломе. Заседание назначено на 15:30.

Как известно, пресс-служба Мартыненко ранее «анонсировала» назначение Бобровника для рассмотрения дела экс-нардепа.

«Принимать решение относительно меры пресечения бывшему народному депутату Николаю Мартыненко будет судья-взяточник Александр Бобровник, который находится на крючке у Национального антикоррупционного бюро Украины. Хотя НАБУ уверяло, что выбор судьи осуществлять автоматизированная система, но «умный» компьютер снова «случайно» выберет одиозного Бобровника для обслуживания НАБУ», - заявляла пресс-служба.

В то же время руководитель САП Назар Холодницкий подчеркивал, что выбор судьи является автоматизированным.

Напомним, 20 апреля детективы НАБУ задержали Николая Мартыненко.

Его подозревают в растрате средств ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат». Представитель НАБУ Оксана Митницкая рассказала, что речь идет о схеме закупки уранового концентрата по завышенным ценам. «Как установило следствие, закупка происходила через компанию-посредника, которая подконтрольна бывшему народному депутату. В результате этой схемы государственному предприятию был нанесен ущерб на сумму свыше 17 млн долларов... Речь идет о ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)», - уточнила она.

В ночь на пятницу, 21 апреля, в НАБУ сообщили о задержании второго фигуранта дела.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит суд взять Мартыненко под стражу на 60 суток, с альтернативой залога в 300 млн гривен. Для Переломы САП просит 100 млн грн залога.