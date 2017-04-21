Посольство Украины в Австрии обратилось с официальной нотой к австрийскому МИДу в связи с визитом нескольких австрийских политиков в оккупированный Крым. Об этом сообщил посол Александр Щерба.

В посольстве известно, что было анонсировано участие пяти австрийских участников, подтвердил Щерба.

«Обращает на себя внимание, что все пятеро представляют праворадикальную Австрийскую партию свободы (АПС). Похоже, АПС, которая в январе заключила пятилетний контракт о сотрудничестве с путинской партией «Единая Россия», начинает реализовывать этот контракт», - подчеркнул посол, сообщает «ЕвроПравда»..

По его словам, посольство заранее связалось с политиками, заявленными среди возможных участников события, и сообщило об ответственности за нарушение украинского законодательства.

«Мы отслеживаем, кто на самом деле принял приглашение оккупантов. Все они ознакомлены с последствиями такого решения (кроме тех, кто уже бывал в оккупированном Крыму и кому нечего терять ни в плане репутации, ни в плане последствий с точки зрения украинского законодательства)», - заявил посол.

Щерба также добавил, что 14 апреля, «как только стал известен предварительный состав участников от Австрии», посольство обратилось по этому поводу с нотой в МИД Австрии.

Как ранее сообщал ForUm, на территорию оккупированного Россией Крыма приехали пророссийские бизнесмены, политики и общественные деятели из Европы, которые примут участие в так называемом «Ялтинском международном экономическом форуме».

Прокуратура АР Крым обратилась в Министерство иностранных дел с просьбой принять меры для предупреждения нарушения законов Украины иностранцами во время проведения международного экономического форума в Ялте.