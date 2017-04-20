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Бывшего народного депутата Николая Мартыненко подозревают в причастности к хищению денежных средств ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат» в размере 17,28 млн долл. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

По его словам, специализированной антикоррупционной прокуратурой после выполнения указаний прокурора - процессуального руководителя согласовано сообщение о подозрении бывшему народному депутату.

«Досудебным расследованием установлено, что в период с 2013 года по 2016 год преступной организацией в составе должностных лиц ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат» («ВостГОК»), должностных лиц STEUERMANN Investitions und Handelsgesellschaft mbH, а также группой лиц, имевших контроль над указанными предприятиями, в том числе Мартыненко М.В., была совершена растрата средств ГП «ВостГОК» в размере 17,28 млн долл. США путем неправомерного заключения и дальнейшего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП «ВостГОК» через австрийскую компанию-посредника STEUERMANN», – отметил глава САП.

По информации Холодницкого, в дальнейшем указанные средства были перечислены на счета компании STEUERMANN с использованием оффшорных компаний WARGRAVE TRADING LLP и DALLAS FUEL SA и присвоены руководителями и участниками преступной организации.

Напомним, сегодня, 20 апреля, детективы Национального антикоррупционного бюро задержали Мартыненко.
ForUm

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