Председатель Национального агентства по предотвращению коррупции Наталья Корчак заявила, что готова уйти со своей должности. Об этом она сказала во время заседания антикоррупционного комитета 21 апреля.

«Я хоть сегодня готова уйти со своего поста, как члена НАПК. Но речь идет о том, что есть люди, которые работают и доверяют. И если за что-то взялся, то доводи до конца, по крайней мере, сколько тебе хватит сил», - заявила Корчак, сообщает 112 Украина.

По словам главы НАПК, она гордится тем, что нажила себе больших врагов.

«Проблема заключается в том, что я не человек из определенной системы. И я не связана предвзятыми, субъективными суждениями. И то, что благодаря моей воле и людям, которые мне поверили, мы запустили этот реестр, не имея бюджета, и состоялась вторая волна декларирования, потому что она все же состоялась, это лично моя заслуга. То, что мы запустили другие направления работы – тоже лично моя заслуга... Наш орган в том функционале, в котором существует, никогда не будет ни для кого неудобен. То, что называется декларированием – это наживать себе врагов. Я горжусь, что я нажила себе врагов, и не мелких, а крупных. Но, я так думаю, со временем эти враги станут друзьями в пределах разумных подходов. Я понимаю, что мы не можем пользоваться полномочиями таким образом, чтобы причинить вред...», - сказала глава НАПК.

Напомним, в конце марта премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства посоветовал руководству НАПК написать заявления об отставке.

Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что если руководство Национального агентства по предотвращению коррупции не уйдет в отставку добровольно, то это может быть осуществлено через изменения в законодательство.

Корчак заявила об отказе идти в отставку после критики на заседании Кабмина.