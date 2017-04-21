Кабинет Министров Украины в сотрудничестве с Львовской областной государственной администрацией и местными органами самоуправления Львовщины нашли решение проблемы утилизации твердых бытовых отходов, образующихся на территории Львова. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

«Мусор из города будет вывозиться и утилизироваться на полигонах других городов области в то время, пока Львовский городской совет примет окончательное системное решение относительно способа дальнейшей утилизации ТБО, образующихся в городе», - говорится в сообщении.

Договоренности по приему мусора из Львова на полигонах области будут закреплены в Меморандуме о сотрудничестве между Львовской ОГА, облсоветом, горсоветом и органами местного самоуправления, на территории которых расположены полигоны или свалки захоронения твердых бытовых отходов.

Документ будет подписан сегодня, 21 апреля, в присутствии вице-премьер-министра Владимира Кистиона председателем Львовской ОГА, председателем Львовского областного совета и председателями городских советов Львовщины.

Как заявили в Кабмине, подписанию Меморандума предшествовал ряд рабочих совещаний под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана, а также вице-премьера Кистиона с участием представителей Львовской ОГА и органов местного самоуправления.

Напомним, 18 января мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в городе сложилась критическая ситуация с вывозом твердых бытовых отходов и появились предпосылки для возникновения чрезвычайной экологической ситуации.

24 января премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство готово предоставить всю необходимую поддержку, что позволит урегулировать вопрос с вывозом мусора в городе.

25 января, глава ОГА Олег Синютка пообещал очистить Львов от мусора за 7 дней.

В ситуацию вмешался Президент.