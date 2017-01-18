Во Львове сложилась критическая ситуация с вывозом твердых бытовых отходов и появились предпосылки для возникновения чрезвычайной экологической ситуации. Об этом заявил мэр Андрей Садовый, обращаясь к жителям города.

Мэр отметил, что ситуация критическая. По этому поводу состоялось сегодня заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям. Соответствующие обращения с просьбой о помощи будут направлены в государственные органы власти.

Также Садовый обратился к международным экологическим организациям, городам-партнерам и посольствам иностранных государств с информации о сложившейся ситуации и просьбой о помощи.

«Восемь месяцев Львов находится в мусорной блокаде. Все это время нам удавалось без всякой помощи со стороны государства находить возможности для ликвидации последствий кризисной ситуации. Мы обращались во все возможные инстанции, чтобы городу помогли с доступом к полигонам для временного вывоза мусора до момента построения нового мусороперерабатывающего комплекса. К сожалению, в силу разных обстоятельств, в том числе и админресурса, нам один за другим закрыли все возможности для вывоза ТБО», - заявил Садовый.

По его словам, потенциальный экологический кризис может получить международный характер, а его последствия могут почувствовать жители соседних государств.

«Я обращаюсь к львовянам, по мере возможностей, уменьшить выработку нового мусора и сортировать его в тех местах, где для этого оборудованы специальные контейнеры», - отметил мэр.

Напомним, 30 мая 2016 года на Грибовичской свалке вспыхнул масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусора, под который попали трое спасателей и эколог Львовского коммунального предприятия «Збыранка». 31 мая трех спасателей нашли мертвыми. Тело коммунальщика до сих пор не нашли.

Должностным лицам коммунального предприятия «Збыранка» было объявлено подозрение в служебной халатности.