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В Ардонском районе Северной Осетии при столкновении иномарки с грузовым автомобилем погибли двое несовершеннолетних граждан Украины.

Об этом сообщает издание iReactor.

По предварительной информации, виновником аварии является 18-летний молодой человек-водитель BMW, который на большой скорости врезался в грузовик.  

Фото: МЧС по Северной Осетии

В результате аварии погибли двое пассажиров легковушки – брат и сестра 2010 и 2008 года рождения.

Водитель BMW получил серьезные травмы, и в настоящий момент находится в критическом состоянии.

Сообщается, что погибшие дети были гражданам Украины и приехали в Северную Осетию погостить у своих родственников.

 
ForUm

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