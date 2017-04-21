В Ардонском районе Северной Осетии при столкновении иномарки с грузовым автомобилем погибли двое несовершеннолетних граждан Украины.
Об этом сообщает издание iReactor.
По предварительной информации, виновником аварии является 18-летний молодой человек-водитель BMW, который на большой скорости врезался в грузовик.
Фото: МЧС по Северной Осетии
В результате аварии погибли двое пассажиров легковушки – брат и сестра 2010 и 2008 года рождения.
Водитель BMW получил серьезные травмы, и в настоящий момент находится в критическом состоянии.
Сообщается, что погибшие дети были гражданам Украины и приехали в Северную Осетию погостить у своих родственников.
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