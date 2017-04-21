По состоянию на 07:00 21 апреля остаются обесточенными 318 населенных пунктов в шести областях, а именно: Одесской – 245, Николаевской – 14, Харьковской – 23, Днепропетровской – 32, Херсонской – 3 и Запорожской – 1. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

В связи с ухудшением погодных условий с 19:00 20 апреля введен запрет движения для грузовых и крупногабаритных автомобилей на участке дороги Киев-Одесса (308-464 километр). Ограничений движения транспортных средств на других автомобильных дорогах нет.

Из-за налипания мокрого снега и шквального ветра зафиксировано падение около 2,9 тыс. деревьев в Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях.