Львовская областная государственная администрация возглавит процесс вывоза твердых бытовых отходов с территории Львова. Об этом на брифинге по результатам внеочередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рассказал председатель Львовской ОГА Олег Синютка, сообщает пресс-служба администрации.

«Мы учли, что на сегодняшний день отсутствуют факты обращения городской власти Львова к руководителям территориальных органов власти с просьбой о вывозе на полигоны Львовской области мусора, который накапливается на территории города. А также приняли во внимание отсутствие фактов блокирования или давления со стороны представителей правоохранительных структур или органов государственной власти на городскую власть для урегулирования этой проблематике», - отметил Синютка.

Поэтому, по его словам, создана соответствующая комиссия, которая будет работать под контролем председателя ОГА до полного вывоза накопленных отходов с территории Львова. «Заседание комиссии будет проходить ежедневно в 7 утра. И я надеюсь, что мы до следующей недели полностью справимся с мусорной проблемой, чтобы исключить возникновение эпидемиологической ситуации и экологического бедствия. После этого хозяйственные структуры города должны приступить к выполнению своих непосредственных обязанностей и обеспечить ежедневный ритмичный вывоз твердых бытовых отходов со Львова», – подчеркнул Олег Синютка.

По его словам, другим решением комиссии является заключение соглашений между Львовом и территориальными общинами для вывоза накопленного мусора во Львове на полигоны области. Он отметил, что предельный срок очистки города – это 7 дней.

Также, отметили в ОГА, решено обратиться к городским властям Львова и правительству Украины относительно рекультивации Грибовичской свалки. Для этого должен быть проведен конкурс и изготовлен соответствующий проект с участием международных организаций, а также привлечены средства городского и государственного бюджетов.

Напомним, проблема с вывозом мусора во Львове возникла после пожара на свалке у села Грибовичи. Великогрибовичский сельский совет принял решение о полном закрытии свалки с 1 июня.

После этого во многих регионах Украины были зафиксированы случаи несанкционированного сброса львовского мусора.

18 января мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в городе сложилась критическая ситуация с вывозом твердых бытовых отходов и появились предпосылки для возникновения чрезвычайной экологической ситуации.

24 января премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство готово предоставить всю необходимую поддержку, что позволит урегулировать вопрос с вывозом мусора в городе.