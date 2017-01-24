Решение проблемы с утилизацией твердых бытовых отходов во Львове находится в компетенции городских властей. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время рабочей встреч с председателем Львовской областной государственной администрации Олегом Синюткой.

При этом премьер заявил, что правительство готово предоставить всю необходимую поддержку, что позволит урегулировать этот вопрос.

«Я считаю, что Львов должен быть чистым. Это зона ответственности городского головы лично, а также городского совета. Но мы уже видим не одну неделю, месяц, а, наверное, и год, системно проблема твердых бытовых отходов в таком прекрасном городе не решается, - заявил Гройсман. - Жители Львова не должны страдать от бесхозяйственности и беспомощности городских чиновников».

Он подчеркнул, что в городском бюджете Львова в результате финансовой децентрализации есть достаточные ресурсы, необходимые для урегулирования проблемы. По словам премьера, в 2017 году бюджет развития города составит 1 млрд 800 млн грн.

«С такими деньгами не решать проблему, я считаю, просто недопустимо», - заявил Гройсман.

Он вспомнил собственный опыт городского головы по решению аналогичной проблемы в Виннице. «Я имел точно такую проблему и решил ее еще 7 лет назад, и забыл, что она была», - отметил Гройсман.

По результатам встречи премьер-министр поручил председателю Львовской ОГА провести заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, во время которой найти решение по обеспечению улучшения ситуации.

«Я хочу вас заверить, что любое решение, которое нужно для того, чтобы помочь решить эту проблему на уровне правительства, будет принято быстро и немедленно», - подчеркнул он.

Напомним, 18 января мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в городе сложилась критическая ситуация с вывозом твердых бытовых отходов и появились предпосылки для возникновения чрезвычайной экологической ситуации.