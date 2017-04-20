Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что заказчик теракта в Санкт-Петербурге, который произошел 3 апреля, установлен.

На вопрос корреспондента о заказчике теракта в Петербурге Бортников ответил: «Установлен», сообщает Дождь.

Он добавил, что подробности о нем ФСБ «сообщит дополнительно».

Напомним, 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро прогремел мощный взрыв, погибли 15 человек, включая террориста. Позднее на станции «Площадь Восстания» нашли еще одну бомбу, которую удалось обезвредить.

По предварительным данным, исполнителем теракта был 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. Следователи считают, что именно он сначала оставил замаскированную бомбу на «Площади восстания», а потом взорвал себя в вагоне поезда.

Позднее в Петербурге задержали шестерых предполагаемых пособников Джалилова, еще двоих — в Москве. Во время обыска у них нашли взрывное устройство, идентичное обезвреженному на «Площади Восстания».

17 апреля, ФСБ сообщила о задержании предполагаемого организатора теракта в Петербурге. Им оказался «выходец из Центрально-азиатского региона» Аброр Азимов 1990 года рождения. По версии следствия, он подготовил Акбаржона Джалилова к исполнению теракта.

Сам Азимов заявил, что не признает своей вины.