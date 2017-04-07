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По делу о взрыве в петербургском метро задержаны восемь человек, сообщает следком РФ.

«По результатам проведенного комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с ФСБ России и МВД России 6 апреля задержаны 6 человек в Санкт-Петербурге и 2 человека в Москве, причастные к теракту», - говорится  в сообщении.

Задержаны Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Шохиста Каримова и Содик Ортиков.

По данным следкома, в местах проживания названных лиц изъяты взрывное устройство, идентичное обнаруженному на станции «Площадь Восстания» санкт-петербуржского метрополитена, огнестрельное оружие и боеприпасы.

В ближайшее время планируется обратиться в суд с ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним, 3 апреля в вагоне поезда в перегоне между станциями «Сенная» и «Технологический институт» петербургского метро прогремел взрыв.

Количество жертв взрыва достигло 14 человек.

СК РФ подтвердил, что взрыв в метро Санкт-Петербурга устроил Акбаржон Джалилов. 

6 апреля в Санкт-Петербурге полиция взяла штурмом квартиру на восьмом этаже мнгожтажки, где проживали выходцы из Средней Азии. Также сообщалось, что в ней было найдено и обезврежено взрывное устройство. 

 
ForUm

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