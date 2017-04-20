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Президент Украины Петр Порошенко Элмару Броку орден князя Ярослава Мудрого V степени. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

Во время встречи Порошенко поблагодарил Брока за поддержку Украины в течение долгого времени на должности председателя комитета по иностранным делам Европейского парламента, особо отметив его помощь во время Революции достоинства, ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом и поддержку в процессе предоставления украинцам безвизового режима с ЕС, а также усиление демократических институтов в Украине.

Брок отметил прогресс, который осуществила Украина на пути внутренних трансформаций за последние годы. «Успешная Украина важна для всего Европейского континента. Успех Украины будет означать конец планов Путина», - сказал он.

Во время встречи собеседники обсудили развитие ситуации на Донбассе и продолжения реформ в Украине.

 
ForUm

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