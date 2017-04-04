Следственный комитет России подтвердил, что взрыв в метро Санкт-Петербурга устроил Акбаржон Джалилов. Об этом сообщает пресс-служба следкома.

«Следствием установлена личность мужчины, совершившего взрыв в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге. Им оказался Акбаржон Джалилов 01.04.1995 года рождения», – говорится в сообщении.

Кроме того, эксперты-криминалисты обнаружили генетические следы Джалилова на сумке, оставленной на станции метро «Площадь Восстания», в которой находилось взрывное устройство».

«Заключения генетической экспертизы и записи камер видеонаблюдения дают следствию основания полагать, что именно человек, совершивший теракт в вагоне, оставил сумку со взрывным устройством на станции метро «Площадь Восстания», – заявили в СК РФ.

Ранее СМИ назвали Джалилова вероятным смертником.

Напомним, 3 апреля в вагоне поезда в перегоне между станциями «Сенная» и «Технологический институт» петербургского метро прогремел взрыв.

Количество жертв взрыва достигло 14 человек.