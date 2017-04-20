В Черногории складывается неблагоприятная для россиян обстановка, возможны провокации в отношении граждан РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, говорится на сайте ведомства.

«В Черногории складывается явно неблагоприятная для россиян ситуация. На фоне спровоцированного Подгорицей резкого спада двусторонних отношений, ожидаемого в ближайшее время оформления членства Черногории в НАТО, инициативного решения черногорских властей о полномасштабном присоединении к санкциям Евросоюза против России, отмечаем всплеск там антироссийской истерии», — говорится в ответе Захаровой на вопрос СМИ.

«Фиксируем рост негативного отношения к российскому бизнесу и нашим соотечественникам, нагнетание враждебных к России и ее гражданам настроений в обществе с подачи правящей коалиции. Не исключаем возможные провокации, задержания по сомнительным мотивам, попытки выдачи граждан России третьим странам, прежде всего США», — заявила она.

Дипломат добавила, что насаждение русофобии — «всецело на совести политических деятелей страны Черногории».

«В данном контексте недавнее решение Подгорицы о продлении безвизового пребывания наших соотечественников до 90 дней является уловкой, которая не может прикрыть формируемого в угоду Западу отношения к России. Призываем российских граждан учитывать эти обстоятельства», — резюмировала Захарова.

Напомним, 16 октября 2016 года в Черногории были арестованы 20 граждан Сербии, которых черногорские силовики обвиняют в подготовке вооруженных нападений на госучреждения, полицейские участки и чиновников после завершения голосования на парламентских выборах.

10 ноября премьер Черногории Мило Джуканович обвинил пророссийскую оппозицию в непосредственной причастности к сценарию заговора относительно силовой смены правительства в стране и его убийства в день выборов.

15 февраля 2017 года по просьбе Генеральной прокуратуры Черногории парламент проголосовал за лишение иммунитета лидеров оппозиции – руководителя пророссийского Демократического фронта Андрея Мандича и его союзника Милана Кнезевича. Генпрокуратура подозревает депутатов в организации и подготовке преступных действий, которые угрожают конституционному строю и безопасности Черногории.

Прокуратура Черногории подозревает 25 человек в подготовке к путчу, в основном это сербские националисты, также в розыске двое россиян Владимир Попов и Эдуард Широков (Шишмаков), предполагаемый главный организатор. О том, что они играли ключевую роль в заговоре, черногорские СМИ сообщали еще в ноябре 2016 года.