В Санкт-Петербурге на станции метрополитена «Сенная площадь» произошел взрыв.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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«На станции метро «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге прогремел взрыв, есть пострадавшие», - сказал собеседник агентства, отметив, что станция сильно задымлена.

В свою очередь, представитель регионального управления МЧС РФ сообщил, что ведомство проверяет информацию о задымлении в метро Петербурга. «Есть заявка о задымлении, сотрудники выехали на место», - сказал представитель управления.

Как сообщили в петербургском метрополитене, семь станций линии закрыты после взрыва в вагоне.

«На вход и выход закрыты станции «Парк Победы», «Электросила», «Московские ворота», «Фрунзеская», «Технологический институт», «Сенная площадь», «Гостиный двор», - говорится в сообщении.

Позже Национальный антитеррористический комитет (НАК) РФ сообщил о погибших и раненых в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга.

«Сегодня около 14:40 мск в вагоне поезда на перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. В результате имеются погибшие и раненые», - сказали в НАК.