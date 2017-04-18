Аброр Азимов, которого подозревают в организации теракта в метро Петербурга, заявил, что не признавал своей вины.

Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на информацию своего корреспондента из Басманного суда, где рассматривается ходатайство следствия о мере пресечения Азимову.

«То что я признал, что я причастен к взрыву, я этого не говорил», — сказал он в ходе заседания.

Следователь в суде заявил, что Азимов подтвердил, что участвовал в подготовке взрыва.

«Мое участие есть, но не прямое», — заявил Азимов.

Ранее адвокат подозреваемого Армен Задоян перед заседанием в Басманном суде заявил, что задержанный в Подмосковье Аброр Азимов признал вину в организации теракта в петербургском метро.

Напомним, 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро прогремел мощный взрыв, погибли 15 человек, включая террориста. Позднее на станции «Площадь Восстания» нашли еще одну бомбу, которую удалось обезвредить.

По предварительным данным, исполнителем теракта был 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. Следователи считают, что именно он сначала оставил замаскированную бомбу на «Площади восстания», а потом взорвал себя в вагоне поезда.

Позднее в Петербурге задержали шестерых предполагаемых пособников Джалилова, еще двоих — в Москве. Во время обыска у них нашли взрывное устройство, идентичное обезвреженному на «Площади Восстания».