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Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приостановит свое решение о внедрении абонплаты за газ. Об этом сообщается на сайте комиссии.

«Решение регулятора по внедрению тарифов на транспортировку и распределение природного газа будет приостановлено с целью обеспечения неповышения общего счета для населения», - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот вопрос будет вынесен на заседание комиссии 10 апреля.

В НКРЭКУ сообщили, что проведут дополнительные консультации с Кабинетом Министров относительно распространения субсидий на услуги по транспортировке и распределению газа.

Также комиссия намерена инициировать дополнительный период для адаптации потребителей с наименьшими типоразмерами и перенесет введение отдельной платы для этой категории потребителей до принятия решения по снижению тарифов на тепловую энергию.

Как ранее сообщал ForUm, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) ввела в действие с 1 апреля абонентскую плату за распределение газа. Новая система предусматривает отделение тарифов на транспортировку и распределение от цены газа, как товара.

Президент Петр Порошенко заявил, что решение об абонентской плате за газ должно быть приостановлено.

 

 
ForUm

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