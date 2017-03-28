Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила для компании «Укртрансгаз» внутренние тарифы на услуги транспортировки природного газа для точек входа/выхода из газотранспортной системы Украины.

Соответствующее решение комиссия приняла на заседании во вторник, сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.

С 1 апреля газодобывающие компании будут платить 296,8 гривен/тыс. кубометров в сутки за «вход» газа в ГТС. При этом тариф за выход из ПХГ и виртуальных точек, в которых проходит передача газа, составит 0 гривен грн/тыс. кубометров в сутки.

Тариф для точек выхода потребителей, которые напрямую подключены к магистральным газопроводам, с 1 апреля составит 322,1 гривен/тыс. кубометров в сутки.

Также комиссия установила тарифы для точек выхода из ГТС в систему газораспределительных трубопроводов, которые находятся в пользовании 43 облгазов. Эти тарифы колеблются от 76,9 до 192,3 гривен/тыс. кубометров в сутки.

Новые тарифы рассчитаны по методике, утвержденной НКРЭКУ в декабре 2015 года. Эта методика рассчитана на основе так называемой «ускоренной амортизации» ГТС до 2019 года, то есть до окончания действия контракта «Нафтогаза» с «Газпромом». После истечения этого срока тарифы должны существенно упасть.

Кроме того, НКРЭКУ ввела в действие с апреля абонентскую плату за распределение газа. Новая система предусматривает отделение тарифов на транспортировку и распределение от цены газа, как товара.

Таким образом, каждый потребитель будет ежемесячно платить за распределение газа фиксированную сумму, зависящую от максимальной пропускной способности его счетчика, независимо от фактических объемов потребления. При этом цена закупаемого потребителем газа уже не будет включать стоимость транспортировки и распределения.

Абонплата для бытовых потребителей (население) на переходной период (3 года) установлена в меньших размерах, чем для остальных категорий. По окончанию переходного периода абонплату для разных категорий планируется уравнять.

В конце 2015 года НКРЭКУ установила новую систему тарифообразования для транзита газа. Для всех точек «входа» в газотранспортную систему Украины НКРЭКУ установила тариф на уровне $12,47/тыс. кубометров. Для точек «выхода» тарифы колеблется от $16,74 до $32,16/тыс. кубометров.

Переход на новую систему тарифообразования на транспортировку газа является следствием имплементации европейского законодательства.