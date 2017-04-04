Решение Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), о выделении из тарифа на газ стоимости его доставки (так называемой абонплаты) будет приостановлено на следующие три месяца, и до начала отопительного сезона 2017-2018 годов стоимость газа для потребителей изменяться не будет. Об этом во время брифинга, посвященного приостановке данного решения, сообщил глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк.

«Он (период приостановки решения. – Ред.) будет продолжаться как минимум три месяца. В понедельник это решение будет окончательно сформулировано. И до отопительного периода ни единого ноу-хау для потребителей, ни единой нагрузки не будет», - сказал он, сообщает УНИАН.

При этом он добавил, что это решение делает тариф на газ более прозрачным для потребителя.

«В нашем случае потребитель получает понимание того, что он заплатил за газ, а что – за потребление», - добавил Вовк.

Как ранее сообщал ForUm, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) ввела в действие с 1 апреля абонентскую плату за распределение газа. Новая система предусматривает отделение тарифов на транспортировку и распределение от цены газа, как товара.

Президент Петр Порошенко заявил, что решение об абонентской плате за газ должно быть приостановлено.

4 апреля НКРЭКУ приостановила решение о внедрении абонплаты за газ.