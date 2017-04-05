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Донецкая фильтровальная станция запущена в работу. Об этом в Facebook сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Вода пошла по водопроводах на Авдеевку и окружающие населенные пункты. За несколько часов эта вода начнет наполнять городские резервуары», - рассказал он.

«Сегодня с 16:00 до 22:00 мы еще поставим на город остаток воды из городского резервуара. А уже завтра утром начнем подачу воды в нормальном режиме», - добавил Жебривский.

Напомним, 29 марта в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередач 110 кВ, что привело к прекращению электроснабжения Авдеевки, Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые централизованно обеспечивают город водой и теплоснабжением.

4 апреля электроснабжение Авдеевки было восстановлено.

 
ForUm

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