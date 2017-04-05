Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции объявил о проведении нового конкурса на должность аудитора НАБУ от парламента. Соответствующее решение было принято на заседании профильного комитета.

По словам главы антикоррупционного комитета Егора Соболева, заявки для участия в новом конкурсе будут приниматься до 3 мая. «Требования выписаны в законе ... Решение обнародовать на сайте комитета, в «Голосе Украины» и, как обычно, сообщить в зарубежные представительства государств, которые предоставляют техническую помощь Украине в сфере противодействия коррупции», - сказал он, сообщает УНИАН.

Соболев также напомнил, что в конкурсе могут участвовать «граждане всех государств, которые имеют опыт работы в международных иностранных судах, прокуратуре или органах обвинения и следствия».

Кроме того, Соболев отметил, что, насколько ему известно, правительство планирует принять решение о назначении своего представителя в состав комиссии по аудиту НАБУ после Пасхи.

Напомним, 21 марта Верховная Рада не смогла определить представителя парламента Украины в состав комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро.