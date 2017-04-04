Решение об абонентской плате за газ должно быть приостановлено. Об этом заявил Президент Петр Порошенко, сообщает пресс-служба Главы государства.

«Действие данного постановления должно быть приостановлено. Обращаюсь к правительству и НКРЭКУ найти согласованное решение, которое бы предусматривало неповышение тарифов и распространение субсидий на все виды платежей для всех, кто в этом нуждается», - отметил Порошенко.

«Без диалога с людьми такие решения не принимаются», - добавил Президент.

Как ранее сообщал ForUm, Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) ввела в действие с 1 апреля абонентскую плату за распределение газа. Новая система предусматривает отделение тарифов на транспортировку и распределение от цены газа, как товара.

Премьер-министр Владимир Гройсман потребовал от НКРЭКУ пересмотреть свое решение относительно введения абонентской платы за газ.