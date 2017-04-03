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Национальный антитеррористический комитет (НАК) РФ уточнили, что взрыв метро Санкт-Петербурга произошел в вагоне поезда на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь».

«Сегодня около 14:40 мск в вагоне поезда на перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. В результате имеются погибшие и раненые», - сказали в НАК.

По словам руководителя Информационного центра Национального антитеррористического комитета Андрея Пржездомского, правоохранительные органы принимают все необходимые меры безопасности после взрыва на перегоне метро в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

«Специалисты ФСБ вместе со следователями, я думаю, достаточно быстро разберутся в обстоятельствах произошедшего. Все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан принимаются. Сделаем все, чтобы не допустить возможных повторных взрывов и каких-то других противоправных действий», - сообщил Пржездомский в эфире телеканала Вести 24.

«Пока говорим, что это неустановленное взрывное устройство, поскольку следователи и специалисты-взрывотехники ФСБ должны четко определить причину этого взрыва, - добавил представитель НАК. - Известно, что в результате имеются погибшие и раненые, количество их уточняется. Эвакуация по существу завершена и сейчас оказывается помощь пострадавшим».

По его словам, к месту происшествия стянуты все необходимые силы и средства. 

Ранее сообщилось, что взрыв произошел в вагоне поезда на станции «Сенная площадь».

В то же время СМИ сообщили, что взрывы произошли на двух станциях метро – «Сенная площадь» и «Технологический институт».

По предварительным данным, в результате взрыва погибли 10 человек. В то же время, по информации местные властей, пострадали около 50 человек.
ForUm

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