Около 50 человек пострадали при взрыве в метро Санкт-Петербурга, сообщил пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов.

«На данную минуту около 50 пострадавших, с ними работают медики. Количество бригад скорой помощи в данный момент 17, будет увеличиваться», - сообщил он, передает ТАСС.

Напомним, в метро Санкт-Петербурга на станции «Сенная площадь» произошел взрыв в вагоне поезда.

По предварительным данным, в результате взрыва погибли 10 человек.

Позже стлало известно, что взрывы произошли на двух станциях метро – «Сенная площадь» и «Технологический институт».



