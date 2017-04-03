Десять человек, по предварительным данным, погибли в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«По самой первой предварительной информации, жертвами взрыва стали примерно 10 человек. Есть раненые», - сказал источник, отметив, что точное число пострадавших уточняется.

Официальным подтверждением этой информации пока нет.

На месте ЧП работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, в Санкт-Петербурге на станции метрополитена «Сенная площадь» произошел взрыв.