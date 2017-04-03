Украинский консул в Санкт-Петербурге выясняет, есть ли среди пострадавших в результате взрыва в метро граждане Украины.

Об этом сообщается на странице Консульской службы МИД Украины в Twitter.

«Консул в С.-Петербурге принимает оперативные меры для выяснения возможного наличия среди пострадавших граждан Украины», - говорится в сообщении.

Напомним, 3 апреля около 14:30 в петербургском метро на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошло от одного до двух взрывов.

Официальной информации о количестве жертв и пострадавших пока нет. Источники информагентств утверждают, что речь идет как минимум о 10 погибших и 50 пострадавших.

Национальный антитеррористический комитет сообщает, причиной случившегося стал подрыв самодельного взрывного устройства. Источник агентства РИА Новости утверждает, что таких устройств было два, а их мощность эксперты оценивают как небольшую.