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Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту взрыва в метро Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба СК.

«По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина для полного, всестороннего и объективного расследования уголовное дело по факту взрыва в метро Санкт-Петербурга принято к производству Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации», – говорится в сообщении.

В СК РФ отметил, что по предварительным данным, сегодня около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. Имеются погибшие и раненые.

«В Санкт-Петербург направлена группа опытных следователей и криминалистов центрального аппарата Следственного комитета. В настоящее время на месте ЧП работает следственно-оперативная группа Главного следственного управления СК России по городу Санкт-Петербургу, проводятся первоначальные следственные действия», – сказано в сообщении.

Напомним, сегодня около 14:40 в вагоне поезда на перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства.

По предварительным данным, в результате взрыва погибли 10 человек. В то же время, по информации местные властей, пострадали около 50 человек.
ForUm

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